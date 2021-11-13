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2021 YILI ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

ZEYTİN ÜRETİMİ YÜZDE 32 ARTACAK

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin zeytin ve zeytinyağı üretim tahminini açıkladı:

"2021 yılında, geçen yıla göre zeytin üretimimiz yüzde 32 artarak 1. 7milyon tona, zeytinyağı üretimimiz ise yüzde 35 artışla 236 bin tona ulaşacak. "

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021 yılında toplam zeytin üretiminin geçen yıla göre yüzde 32 artarak 1 milyon 738 bin 680 ton, elde edilecek zeytinyağı miktarının ise yüzde 35 artışla 235 bin 727 ton olacağının tahmin edildiğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinasyonunda gerçekleştirilen 2021 yılı zeytin ve zeytinyağı rekolte tahmin çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi koordinasyonunda 2021 yılı Eylül ayındazeytin üreticisi 16 ildegerçekleştirilen çalışmaya, Bakanlık İl Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri, Ziraat Odaları, Ticaret Oda ve Borsaları, Tarım Satış Kooperatifleri, Dernekler, Üretici Birlikleri, Zeytinyağı Fabrikaları ve Üreticilerden oluşan heyet katkı verdi.

AĞAÇ BAŞINA VERİM YÜZDE 30 ARTTI

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Pakdemirli, zeytin meyvelerinde gelişim sürecinin devam ettiğini ve rekoltede oluşabilecekdeğişimlerin takip edildiğini belirterek, yağlık zeytin üretiminde Aydın, Muğla, İzmir, Balıkesir, Manisa ve Hatay illerinin, sofralık zeytin üretiminde ise Manisa, Bursa, Balıkesir, Aydın ve Mersin illerinin ilk sıralarda yer aldığını söyledi. Bakan Pakdemirli şunları ifade etti:

"Yapılan çalışmaya göre, zeytin ağacı sayımız geçen yıla göre yüzde 1, 9 artışla 192 milyon 283 bin adete, ağaç başına ortalama zeytin verimi ise yüzde 30 artarak 8, 3 kilogramdan 10, 56 kilograma çıkacak. Toplam zeytin üretimimizin ise geçen yıla göre, yüzde 32 artışla 1 milyon 738 bin 680 tona ulaşacağı tahmin ediliyor. Üretilecek zeytinin yüzde 29'unun sofralık, yüzde 71'inin yağlık olarak kullanılması öngörülüyor. Elde edilecek zeytinyağı miktarı da bir önceki yıla göre yüzde 35 artarak 175 bin tondan 235 bin 727 tona çıkacak. "

SON 3 YILDA 734 MİLYON DOLARLIK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRAÇ ETTİK

Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağında net ihracatçı konumda bulunduğunun altını çizen Pakdemirli, 2019 yılından bu yana390 milyon dolarlık sofralık zeytin, 344 milyon dolarlık da zeytinyağı olmak üzere toplam 734 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını da sözlerine ekledi.

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