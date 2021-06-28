2021 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı Yer ve Tarihleri

?2021 Yılı Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı 06. 07. 2021- 09. 07. 2021 tarihleri arasında Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

?2021 Yılı Yurtdışı Uzun Süreli Din Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı 06. 07. 2021- 09. 07. 2021 tarihleri arasında Ankara Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüğü'nde yapılacaktır.

Adaylar, Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Mesleki Yeterlilik Sınavı Tarihlerini DİBBYS adresine kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak "Sınav İşlemlerim" bölümünden öğrenebileceklerdir.

NOT: Lütfen sınava başvuru belgenizde belirtilen yer, tarih ve saat 09: 00'da geliniz.

Ayrıca; Tablo 5/A ve Tablo 5/B 'den başvuru yapıp sınava çağrılan adayların sınava gelirken komisyona ibraz etmek üzere yanlarında geçerli vize, oturum iznine veya? vatandaşlık durumuna dair belgeyi getirmeleri gerekmektedir. ?

Kaynak: Habermetre