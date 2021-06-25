2021 Yılı Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı Başvurularına Dair İstatistiki Bilgiler
?Başkanlığımızca Yurtdışında Görevlendirilmek Üzere Açılan Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı İstatistiki Bilgileri Aşağıda Sunulmuştur; SINAV İSTATİSTİKİ. pdfNot: Mesleki Yeterlilik Sınav Tarihleri Daha Sonra İlan Edilecektir.
?Başkanlığımızca Yurtdışında Görevlendirilmek Üzere Açılan Yurt Dışı Uzun Süreli Din Görevlisi Sınavı İstatistiki Bilgileri Aşağıda Sunulmuştur; SINAV İSTATİSTİKİ. pdf
Not: Mesleki Yeterlilik Sınav Tarihleri Daha Sonra İlan Edilecektir.
Kaynak: Habermetre