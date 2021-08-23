2021 Yılı Yaz Kur'an Kursu Uçurtma Şenliği ile Son Buldu

2021 Yılı Yaz Kur'an Kursu Uçurtma Şenliği ile Son BulduAtabey İlçe Müftülüğü 2021 yılı Yaz Kur' an Kursu kapanış programı olarak Atabey Belediye Başkanlığı sponsorluğunda uçurtma şenliği düzenlendi.

2021 Yılı Yaz Kur'an Kursu Uçurtma Şenliği ile Son BulduAtabey İlçe Müftülüğü 2021 yılı Yaz Kur' an Kursu kapanış programı olarak Atabey Belediye Başkanlığı sponsorluğunda uçurtma şenliği düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü futbol sahasında düzenlenen programa İlçe Kaymakamımız Sayın Göksu BAYRAM, Atabey Belediye Başkanımız sayın Tevfik ATASOY, öğrenciler ve veliler katıldı. Hocaları ile birlikte uçurtmalarını uçuran öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Kaynak: Habermetre