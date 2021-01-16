'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı
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'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

16.01.2021 01:25 | Son Güncelleme: 16.01.2021 01:30
'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı

RESMİ Gazete'de yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı'ndaki 3 bin 91 projeye 138,3 milyar TL ödenek tahsis edildi.

RESMİ Gazete'de yayımlanan 2021 Yılı Yatırım Programı'ndaki 3 bin 91 projeye 138,3 milyar TL ödenek tahsis edildi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan '2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı'nda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projelerine, mahalli idarelerin ise yalnızca dış kredi ile finanse edilen projelerine yer verildi. 

138,3 MİLYAR TL ÖDENEK

2021 yılında kamu kurumları tarafından yürütülen 3 bin 91 projeye 138,3 milyar TL ödenek tahsis edildi. Planlanan 138,3 milyar TL'lik yatırımın yüzde 67,5'inin Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 31,5'inin KİT ve özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, yüzde 0,9'unun döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi programlandı. Yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 30,7 ile ulaştırma- haberleşme sektörü yatırımları alırken, eğitim yatırımlarının payı yüzde 14,3, enerji yatırımlarının yüzde 12,2, madencilik yatırımlarının yüzde 10,4, tarım yatırımlarının yüzde 8,7 ve sağlık yatırımlarının yüzde 7,5 oldu. İmalat, turizm, konut, içme suyu ve kanalizasyon, teknolojik araştırma, çevre gibi diğer sektörlerin toplam payı ise yüzde 16,2 oldu.

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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