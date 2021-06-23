2021 yılı uluslararası yol bisikleti yarışları Erciyes'te başlıyor
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2021 yılı uluslararası yol bisikleti yarışları Erciyes'te başlıyor

2021 yılı uluslararası yol bisikleti yarışları Erciyes'te başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak TR72 Bölgesi'nde faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes A.Ş.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olarak TR72 Bölgesi'nde faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes A.Ş., Erciyes Yüksek İrtifa Spor ve Turizm Derneği ve Velo Erciyes işbirliği ile düzenlenen 2021 yılı UCI Uluslararası Yol Bisikleti Yarışları ve yüksek irtifa antrenman kampları Erciyes Dağ zirvesinde başlıyor.

İlk olarak 2017-18 yıllarında bahsi geçen kuruluşların koordinesinde düzenlenen tanıtım turlarının ardından başlayan UCI onaylı Uluslararası bisiklet yarışları, hızını artırarak devam ediyor. Yılın ilk uluslararası dağ bisikleti yarışları 01 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri'de Koramaz Vadisinde düzenlenmiş ve sporseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı. 08-25 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak yol yarışları için ise şimdiden, Ukrayna, Panama, Kuveyt ve Azerbaycan'dan gelen yarışçılar dağ bölgesindeki otelleri doldurmaya başladı.

Temmuz ayı sonuna kadar; Rusya, Hollanda, İran, Irak, Belarus, Fas, Kazakistan, Portekiz, G.Afrika, Panama, Gürcistan ve Özbekistan'dan 35'e yakın takım ve 600 kadar bisiklet sporcusunun katılacağı yarışlara başvurular "cyclingerciyes.com" adresi üzerinden alınıyor. Ayrıca, pandemi önlemleri gereği Dünya Bisiklet Birliği tarafından tüm sporculardan standart olarak PCR testleri talep edilecek. Böylece olası bulaşların önüne geçilmiş olacak.

Böylece, Tokyo olimpiyatlarına katılacak en az 12 ülkeden 20'ye yakın sporcu, olimpiyatlar öncesi yüksek irtifa hazırlıklarını yapmak için Erciyes'i tercih etmiş olacak.

Kayseri Alternatif Turizminin gelişmesinde önemli bir yeri olan bu uluslararası yarışlar hakkındaki detaylar, önümüzdeki günlerde Erciyes dağında gerçekleştirilecek basın toplantısı ile paylaşılacak.

Yapılacak yarışlar öncesi, bisiklet turizminin gelişimine verdiği katkıdan dolayı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, ORAN Genel sekreteri Ahmet Emin Kilci'ye bir de teşekkür plaketi gönderdi.

"Cyclingerciyes.com" adresi üzerinden tüm yarış takvimine ulaşabileceğiniz yarışlarda bu yıl bazı ilkler yaşanacak. 18 Temmuz tarihinde Yahyalı'da başlayacak yol yarışlarında, gençlere bisiklet sporunu özendirmek amacıyla Yahyalı Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek yetenek taraması ile Yahyalı'da bir bisiklet takımı oluşturulması hedefleniyor. 07-08 Ağustos tarihlerinde Yozgat Çamlık Milli Parkı'nda düzenlenmesi planlanan dağ bisikleti yarışları ise bu yıl gerçekleşecek bir diğer güzel gelişme olacak. - KAYSERİ

2021 yılı uluslararası yol bisikleti yarışları Erciyes'te başlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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