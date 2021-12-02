2021 Yılı TÜBA Ödülleri'ni kazananlar açıklandı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı (GEBİP) ve TÜBA-Bilimsel Telif Eser (TESEP) ödüllerinden oluşan "TÜBA Ödülleri"nin sahipleri belli oldu.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen TÜBA Ödülleri, 28 Aralık'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, TÜBA Ödülleri'nin, Akademi'nin bilim insanlarını teşvik amaçlı, geleneksel olarak yürüttüğü ödül programı olduğunu vurguladı.

Ödüllerin değerlendirilme süreçlerinden bahseden Şeker, bu seneye özel olarak "eczacılık alanında bilimsel araştırma, proje ve çalışmaları" ile öne çıkan üstün başarılı genç bilim insanına verilen "Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü"nün de Akademi Konseyi kararıyla ödül listesinde yer aldığını söyledi.

Şeker, bilim yapmanın bir yaşama biçimi olduğuna ve Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir noktasında yürütülen bilimsel çalışmaların insanlığın ortak değeri olduğuna dikkati çekerek, "Emeklerini, zamanlarını vererek, kimi zaman sağlıklarını dahi ihmal ederek gayretleriyle bilimsel hedeflerine yönelik özveri içinde çalışan her bir bilim insanımızın dünyamızın ve insanoğlunun geleceği için ortaya koyduğu bu çabanın her anının ödüle ve takdire layık olduğunu düşünüyorum, tüm ödül sahiplerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

3 bilim insanı TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü kazandı

TÜBA'nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan 2021 yılı "TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri"ne sosyal ve beşeri bilimlerle sağlık ve yaşam bilimleri olmak üzere iki kategoride toplam üç bilim insanı layık görüldü.

Yerli ve yabancı hakem görüşleri ve alan komitelerinin değerlendirmesi sonucunda TÜBA Akademi Konseyi tarafından TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri, sosyal ve beşeri bilimler kategorisinde Kolombiya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Jeffrey David Sachs'a, sağlık ve yaşam bilimleri kategorisinde Kopenhag Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Messoud Ashina ile Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazmi Volkan Adsay'a verildi.

Akademinin bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında her yıl verilen TÜBA-GEBİP Ödülü'nü bu yıl Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA-GEBİP Eczacılık Özel Ödülü de dahil 20 farklı üniversiteden 37 üstün başarılı genç bilim insanı kazandı. Böylece şimdiye kadar TÜBA-GEBİP Ödülü kazanan bilim insanı sayısı 576'ya yükseldi.

Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan TESEP kapsamında, 2021 yılında Sosyal Bilimler alanında bir esere Telif Eser Ödülü, bir esere Mehmet Genç Özel Ödülü, bir esere Halil İnalcık Özel Ödülü, bir esere Kemal Karpat Özel Ödülü ve beş esere de Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülü olmak üzere dokuz Türkçe bilimsel telif eser de TÜBA-TESEP Ödülü'ne layık görüldü. Böylece şimdiye kadar ödüllendirilen eser sayısı da 219'a yükseldi.

TÜBA-TESEP Ödülleri, "Ethostan Ahlaka: Antik Yunan Ahlak Literatürünün İslam Dünyasına İntikali ve Alımlanışı" eseriyle Doç. Dr. Hümeyra Özturan'a, "XVI. – XVII. Yüzyıl Üsküdar Şer'iyye Sicilleri: Diplomatik Bilimi Bakımından Bir İnceleme" eseriyle Doç. Dr. Ekrem Tak'a, "Acem'den Rum'a Bir Bürokrat ve Tarihçi: İdris-i Bidlisi (1457-1520)" eseriyle Doç. Dr. Vural Genç'e, "Osmanlı Sarayında At" eseriyle Prof. Dr. Emine Dingeç'e ve "Anayasa Hukuku Genel Kısım: Temel İlkeler, Kavram ve Kurumlar, 3. Baskı" eseriyle Prof. Dr. Ömer Anayurt'a, "Arabuluculuk Sürecinde Zayıf Tarafın Korunması" eseriyle Prof. Dr. İbrahim Ermenek'e, "Hadis Rivayetinde Bağlam Sebebü İradi-l Hadis" eseriyle Prof. Dr. Bekir Kuzudişli'ye, "Kurtuluş Teolojisi ve Öze Dönüş: Hristiyan ve İslami Perspektifler" eseriyle Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Güder'e ve "Türk Bozkır Kültürünün Doğuşu: Andronovo Kültürü" eseriyle Doç. Dr. Elvin Yıldırım'a verildi.

Ödüller ve ödül sahipleriyle ilgili detaylara www.tuba.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi Haberleri

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