2021 yılı temmuz ayı uçak, yolcu ve yük trafiği açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2021 yılının temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Korona virüs (COVID-19) salgını için gereken tüm tedbirlerin alındığı çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda temmuz ayında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 84 bin 604, dış hatlarda 60 bin 971'e ulaştı. Temmuzda üst geçişler ile birlikte toplam 170 bin 769 uçak trafiği gerçekleşti.

Bu ayda, Türkiye genelindeki havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 8 milyon 730 bin 405, dış hat yolcu trafiği 8 milyon 384 bin 978 oldu. Böylece temmuzda direkt transit yolcular ile birlikte toplam 17 milyon 135 bin 415 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; temmuz ayında iç hatlarda 87 bin 680 ton, dış hatlarda 284 bin 666 ton, toplamda ise 372 bin 346 ton oldu.

İstanbul Havalimanı'nda temmuz ayında 4 milyon 192 bin 713 yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'na temmuz ayında 29 bin 688 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 9 bin 725 uçuş, dış hatlarda 19 bin 963 uçuş gerçekleşti.

Havalimanında temmuzda iç hatlarda 1 milyon 412 bin 243, dış hatlarda 2 milyon 780 bin 470 olmak üzere toplamda 4 milyon 192 bin 713 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetleri ve kargo taşımacılığının devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise temmuzda 3 bin 809 uçak iniş kalkış yaptı.

Böylece bu iki havalimanında toplam 33 bin 497 uçak trafiği gerçekleşmiş oldu.

Yedi ayda 57 milyon yolcu hava yolu ile seyahat etti

Yedi aylık (ocak-temmuz) dönemde ise havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 379 bin 545, dış hatlarda 206 bin 779 oldu. Böylece üst geçişler ile birlikte toplam 708 bin 827 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hat yolcu trafiğinin 33 milyon 740 bin 710, dış hat yolcu trafiğinin 23 milyon 588 bin 634 olduğu bu dönemde direkt transit yolcular ile birlikte toplam 57 milyon 386 bin 803 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği; iç hatlarda 347 bin 22 ton, dış hatlarda 1 milyon 362 bin 391 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 709 bin 413 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda yedi aylık sürede, iç hatlarda 37 bin 582, dış hatlarda 94 bin 556 olmak üzere toplam 132 bin 138 uçak; iç hatlarda 4 milyon 819 bin 49, dış hatlarda 11 milyon 589 bin 713 olmak üzere toplam 16 milyon 408 bin 762 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu sayı 23 bin 24 uçak trafiği oldu. İki havalimanında aynı dönemde gerçekleşen uçak trafiği ise 155 bin 162.

İstanbul Havalimanı'nda temmuz sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 20 bin 498 ton, dış hatta 387 bin 210 ton, toplamda ise 407 bin 708 ton oldu. Taşınan kargo miktarının yüzde 33'üne karşılık gelen kısmı sadece kargo amaçlı 7 bin 430 uçuş ile gerçekleştirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise temmuz sonu itibarıyla taşınan kargo miktarı iç hatta 6 bin 537 ton, dış hatta 514 bin 321 ton, toplamda ise 520 bin 858 ton oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı