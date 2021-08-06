2021 Yılı Temmuz Ayı Trafik Çalışmaları Değerlendirmesi Basın Açıklaması
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2021 Yılı Temmuz Ayı Trafik Çalışmaları Değerlendirmesi Basın Açıklaması

2021 Yılı Temmuz Ayı Trafik Çalışmaları Değerlendirmesi Basın Açıklaması
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T. C.ADANA VALİLİĞİİl Basın ve Halkla İlişkiler MüdürlüğüBASIN AÇIKLAMASITrafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 302.

T. C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN AÇIKLAMASI

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde toplam 302. 706 araç kontrol edilmiştir.

Temmuz ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 1. 267 araç trafikten men edilmiş, 833 sürücünün ehliyetine el konulmuştur.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 yılı Temmuz ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam; 554 maddi hasarlı, 480 yaralamalı, 5 ölümlü olmak üzere toplam 1039 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 708 vatandaşımız yaralanmış, 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Valiliğimizce, İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 no'lu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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