2021 Yılı Temmuz Ayı Dış Ticaret, Ticaret, Esnaf ve Kooperatif Verileri

GTS'YE GÖRE TEMMUZ AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %10, 2, İTHALATIMIZ İSE %17 ORANINDA ARTTI.

GTS'YE GÖRE TEMMUZ AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE %10, 2, İTHALATIMIZ İSE %17 ORANINDA ARTTI.

2021 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 10, 2 artarak 16 milyar 413 milyon dolar, İthalat, % 17 artarak 20 milyar 723 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, % 13, 9 artarak 37 milyar 136 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 79, 2 olmuştur.

GTS'ye göre ihracatımız Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla % 10, 2 oranında artarak 16 milyar 413 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatımız bu değer ile tüm zamanların en yüksek Temmuz ayı ihracat rakamına ulaşmıştır. Temmuz ayında ithalatımız ise bir önceki yılın aynı ayına göre % 17 artışla 20 milyar 723 milyon dolar olmuştur. Temmuz ayında dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı ayına göre % 13, 9 artarak 37 milyar 136 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 79, 2 olarak gerçekleşmiştir.

2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde ihracatımız, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %34, 9 artışla 121 milyar 358 milyon dolara ulaşmıştır. 2021 yılının Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre % 29, 8 artarak 268 milyar 192 milyon dolar olmuş, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise % 82, 7 olarak gerçekleşmiştir.

GTS'YE GÖRE TEMMUZ AYINDA ALTIN HARİÇ İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE % 11, ALTIN HARİÇ İTHALATIMIZ İSE % 30, 3 ORANINDA ARTTI.

Altın ticareti hariç tutulduğunda, 2021 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 11 artarak 16 milyar 347 milyon dolar, İthalat, % 30, 3 artarak 20 milyar 540 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, % 21 artarak 36 milyar 888 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise % 79, 6 olmuştur.

İşlenmemiş veya yarı işlenmiş altın ticareti hariç tutulduğunda, Temmuz ayında altın hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 11, altın hariç ithalatımızın ise %30, 3 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte, işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın dış ticareti hariç olarak bakıldığında Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 79, 6 olduğu anlaşılmaktadır.

Enerji ticareti hariç tutulduğunda, Temmuz ayında enerji hariç ihracatımız bir önceki yılın aynı ayına göre % 8, 1, enerji hariç ithalatımızın ise %9, 5 oranında arttığı görülmektedir. Bununla birlikte, enerji dış ticareti hariç olarak bakıldığında Temmuz ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının % 94, 2 olduğu anlaşılmaktadır.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ FASIL "MOTORLU KARA TAŞITLARI" OLDU

"Motorlu Kara Taşıtları" faslında ihracatımız Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre % 8, 6 azalışla, 1 milyar 718 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız diğer fasıllar ise sırasıyla % 0, 6 azalışla "Kazanlar ve Makinalar" (1 milyar 490 milyon dolar) ve % 96, 4 artışla "Demir ve Çelik" (1 milyar 390 milyon dolar) olmuştur.

EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞIMIZ ÜLKE ALMANYA

Temmuz ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 441 milyon dolar), ABD (1 milyar 44 milyon dolar) ve İngiltere (983 milyon dolar) olurken, ithalatta ise ilk üç sırayı Çin (2 milyar 657 milyon dolar), Rusya (2 milyar 467 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 632 milyon dolar) almıştır. Temmuz ayında ihracatçılarımız 213 farklı ihracat pazarına ulaşmayı başarmıştır.

EN BÜYÜK İLK 3 İHRACAT PAZARIMIZ TOPLAM İHRACATIMIZIN %21, 1'İNİ OLUŞTURDU

Temmuz ayında GTS' ye göre en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke olan Almanya, ABD ve İngiltere'ye yönelik ihracatımız toplam aylık ihracatımızın % 21, 1'ini oluştururken, en fazla ithalat yaptığımız ilk üç ülke olan Çin, Rusya Federasyonu ve Almanya'nın aylık ithalatımızdan aldığı pay ise % 32, 6 olarak gerçekleşmiştir.

Bakanlığımız tarafından belirlenen "Ticarette Yeni Yol Haritası" çerçevesinde potansiyel pazarlarımıza, 2021 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre Çin'e ihracatımız %7, 4 oranında, Rusya'ya ihracatımız %2, 4 oranında, Meksika'ya ihracatımız ise %13, 7 oranında artış gösterdi.

Geçen yılın aynı ayına göre 2021 yılı Temmuz ayında görülen İtalya'ya %27, 1'lik, Hollanda'ya %10, 1'lik, İspanya'ya %24, 8'lik ve Polonya'ya %37'lik ve Romanya'ya %16, 2'lik ihracat artışları ise dikkat çekmiştir.

Temmuz ayında Avrupa Birliği ülkelerine yapmış olduğumuz ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre % 12, 9 artışla 7 milyar 29 milyon dolar olurken söz konusu ülkelere yapmış olduğumuz ihracat toplam ihracatımızın % 42, 8'ini oluşturmuştur.

DIŞ TİCARETTE EN ÇOK KULLANILAN TAŞIMA ŞEKLİ DENİZ YOLU TAŞIMACILIĞI OLDU

2021 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen ihracatın taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat "Deniz Yolu" (9 milyar 801 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "Kara Yolu" (5 milyar 88 milyon dolar) ve "Hava Yolu" ulaşımı (1 milyar 223 milyon dolar) izlemiştir.

İthalatın taşıma şekillerine bakıldığında ise, en çok ithalat "Deniz Yolu" (12 milyar 397 milyon dolar) ile yapılırken, bu taşıma şeklini sırasıyla "Kara Yolu" ulaşımı (3 milyar 473 milyon dolar) ve "Hava Yolu" (1 milyar 825 milyon dolar) takip etmiştir.

İHRACATTA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖDEME ŞEKLİ MAL MUKABİLİ OLDU

2021 yılı Temmuz ayında ihracatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ihracat "Mal Mukabili Ödeme" (10 milyar 588 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (2 milyar 437 milyon dolar) ve "Vesaik Mukabili Ödeme" (1 milyar 400 milyon dolar) takip etti.

İthalatta tercih edilen ödeme şekillerine bakıldığında; en çok ithalat "Mal Mukabili Ödeme" (11 milyar 817 milyon dolar) ile yapılırken, bu ödeme şeklini "Peşin Ödeme" (5 milyar 122 milyon dolar) ve "Vadeli Akreditif" (1 milyar 454 milyon dolar) izlemiştir.

TİCARETİN EN KOLAY VE GÜVENLİ YAPILDIĞI ÜLKE OLMA YOLUNDA ÇALIŞMALARIMIZI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ

Bakanlık olarak ülkemizin en kolay ve en güvenli ticaretin yapıldığı ülke olma amacı doğrultusunda geliştirmiş olduğumuz "Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması" başarıyla devam ediyor. Söz konusu uygulama kapsamında ihracatta yerinde gümrükleme, ithalatta yerinde gümrükleme, izinli gönderici ve izinli alıcı gibi birçok kolaylıktan faydalanarak rekabet güçlerini artırmayı başaran 574 firma, 2021 yılı Temmuz ayında toplam ihracatımızın %26, 3'ünü, toplam ithalatımızın ise %38, 3'ünü oluşturmuştur. Bakanlığımızın sunduğu yukarıda belirtilen kolaylaştırıcı dış ticaret uygulamalarından faydalanan firmalarımızın toplam dış ticaret hacmi 2021 yılı Temmuz ayında 12 milyar 251 milyon Dolar olarak gerçekleşmiştir. (4 milyar 315 milyon dolar ihracat, 7 milyar 935 milyon dolar ithalat).

DIŞ TİCARETİMİZİ TL İLE GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla yerli ve milli para birimimizin dış ticaretteki kullanımını artırmaya devam ediyoruz. Temmuz ayında milli paramızla ihracat işlemlerimizi gerçekleştirdiğimiz ülke sayısı 173 olurken aynı dönemde 124 ülkeyle ithalat işlemlerimizi Türk Lirası ile gerçekleştirilmiştir.

2021 yılının Temmuz ayında Türk Lirası ile yapmış olduğumuz dış ticaretin toplamı 12 milyar 490 milyon TL olarak gerçekleşmiş olup, bunun 4 milyar 596 milyon TL'lik kısmı ihracat, 7 milyar 894 milyon TL'lik kısmı ithalat olmuştur.

AKTİF FİRMA SAYISI ARTTI

Ülkemizde faaliyet gösteren aktif firma sayısı 2021 yılı Temmuz ayı itibariyle bir önceki aya göre 5 bin 793 artışla 2 milyon 37 bin 835 olurken, limited şirketler toplam aktif firmaların % 46, 8'ini oluşturmuştur. Bakanlık olarak tüketici fiyatlarındaki istikrarı sağlamak ve tüketicilerimize güven sağlamak için geliştirdiğimiz ve başarıyla uyguladığımız Hal Kayıt Sistemi'ne kayıtlı kişi sayısında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla %8'lik yükseliş kaydedilirken sistemdeki bildirim sayısı ise 13 milyon 797 bin 640 olarak gerçekleşmiştir.

GÜMRÜK İDARELERİNCE TAHSİL EDİLEN VERGİLERİN TOPLAM İÇERİSİNDEKİ PAYI %26, 77

Gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergi tutarı 2021 yılı Temmuz ayında 23 milyar 975 milyon TL olmuştur. 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde ülkemiz vergi gelirleri toplamı 496 milyar 940 milyon TL iken Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergilerin toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise %26, 77 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Ocak-Temmuz döneminde Gümrük İdarelerince tahsil edilen vergiler toplamı ise 157 milyar 7 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.

KADINLARIMIZIN İŞ HAYATINA DAHA FAZLA KATILIM SAĞLAMASI İLE BİRLİKTE İHRACAT ODAKLI BÜYÜMENİN TEMELLERİNİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Temmuz ayı sonunda ülkemizde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkar sayısı işyeri sayısı 2 milyon 226 bin 572 olmuştur. 2021 yılının başından beri esnaf ve sanatkar işyeri sayımızda yaklaşık 69 bin 153'lük artış kaydedilmiştir. Kadınlarımızın ekonomideki yerlerinin çok daha güçlenmesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Temmuz ayı sonu itibarıyla kadın esnaf ve sanatkar sayısı 360 bin 24 olurken, 2021 yılının başından beri kadın esnaf sayımız yaklaşık 18 bin 164'lük artış göstermiştir.

ÖTS'YE GÖRE TEMMUZ AYINDA İHRACATIMIZ BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE % 10, 4, İTHALATIMIZ İSE % 15, 8 ORANINDA ARTTI

2021 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre;

İhracat, % 10, 4 artarak 15 milyar 617 milyon dolar, İthalat, % 15, 8 artarak 19 milyar 868 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, % 13, 4 artarak 35 milyar 484 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, İhracatın ithalatı karşılama oranı % 78, 6 olmuştur.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİNDE UYGULANAN SİSTEMLER

Tüm dünyada dış ticaret istatistikleri iki ana kategoride gruplandırılmaktadır; "Genel Ticaret Sistemi (GTS)" ve "Özel Ticaret Sistemi (ÖTS)". Genel Ticaret Sistemi (GTS), Gümrük alanlarına ve serbest bölgelere giren ve çıkan mallar da dış ticaret verisinde kaydedilmektedir. Özel Ticaret Sistemi'nde (ÖTS) ise gümrük sınırı esas alınmaktadır. Bu tanıma göre serbest bölgeler ve gümrük antrepoları gümrük sınırı dışında yer almaktadır.

Dünya örneklerine bakıldığında; GTS kullanımının ÖTS'ye nazaran daha yaygın olduğu görülmektedir. AB ülkeleri genellikle ÖTS'yi tercih ederken, bazı AB ülkeleri ile beraber İngiltere, ABD, ÇHC, Kanada, Japonya, Rusya, G. Kore ve Hindistan gibi toplam 117 ülke ise GTS'yi kullanmaktadır. Fransa ve İtalya ise ÖTS'yi benimsemektedir. Ülkelerin çoğu tek bir sisteme göre veri yayımlamakla birlikte, her iki sisteme göre de veri üretilebilmektedir. Ülkemiz Merkez Bankası da Ödemeler Dengesi hesaplarında GTS'yi kullanmaktadır.

Ticaret Bakanlığı olarak 2019 yılı Ocak ayından başlamak üzere, çok daha kapsamlı olan ve dünyadaki büyük ekonomilerin kullandığı Genel Ticaret Sistemine göre de kayıtları analiz etmeye ve açıklamaya başladık. 2021 yılı boyunca dış ticaret verilerini, hem GTS hem de ÖTS'ye göre açıklamaya devam edeceğiz.

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Kaynak: Habermetre