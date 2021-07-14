2021 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu
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2021 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu

2021 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu
Habermetre - Haberler | Toplum

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanan 2018 - 2022 Stratejik Planının 2021 yılı ilk altı...

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzunda belirtilen esaslar çerçevesinde hazırlanan 2018 - 2022 Stratejik Planının 2021 yılı ilk altı aylık gerçekleşmelerinin yer aldığı 2021 Yılı Stratejik Plan İzleme Raporu için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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