2021 Yılı Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ilanı yayımlandı

2021 Yılı Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ilanı yayımlandıVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.