2021 Yılı Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ilanı yayımlandı
2021 Yılı Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ilanı yayımlandıVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.
2021 Yılı Spor Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı ilanı yayımlandıVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak. Misyon Uluslararası düzeyde rekabet edecek altyapıyı oluşturmak, spor kültürünü işitme engelli bireylerin oluşturduğu topluma benimsetmek. İşitme Engelli spor branşlarının ekonomisini büyüten güçlü, finansal bir yapıya sahip olmak.
Kaynak: Habermetre