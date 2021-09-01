2021 Yılı Sözleşmeli Antrenör alımı ve Millilik kapsamında Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı
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2021 Yılı Sözleşmeli Antrenör alımı ve Millilik kapsamında Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı

2021 Yılı Sözleşmeli Antrenör alımı ve Millilik kapsamında Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Alımı
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2021 Yılı Sözleşmeli Antrenör alımı ve Millilik kapsamında Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör AlımıMillilik Belgelerinizi almanızdan, Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurunuza kadar olan süreç hakkında detaylı açıklamalar İşitme Engelliler Spor Camiası adına milli sporcularımıza ve...

2021 Yılı Sözleşmeli Antrenör alımı ve Millilik kapsamında Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör AlımıMillilik Belgelerinizi almanızdan, Gençlik ve Spor Bakanlığına başvurunuza kadar olan süreç hakkında detaylı açıklamalar İşitme Engelliler Spor Camiası adına milli sporcularımıza ve antrenörlerimize böyle bir imkan sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, her zaman destekçimiz olan Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız. Bunu beğen Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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