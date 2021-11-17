2021 YILI PMYO GİRİŞ SINAVI 1. YEDEK PLANLAMA SONUÇLARI

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Sınavı yedek aday yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için Polis Meslek Yüksekokullarına asıl olarak planlanan adaylardan kayıt yaptırmayan ve istifa eden adayların yerine 176 erkek ve 10 kadın yedek adayın planlaması yapılmıştır.

Bundan sonraki yedek planlamaları için adayların Başkanlığımızın internet sitesini takip etmesi gerekmektedir.

Adaylara sonuçlar posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, internetteki resmi sayfamız üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Tüm adaylara ilanen duyurulur.

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