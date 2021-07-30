2021 YILI ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYON KARARLARI
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2021 YILI ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYON KARARLARI

2021 YILI ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYON KARARLARI
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Valiliğimizle ilimiz genelinde ormanlık alanlara yetkisiz kişilerin izinsiz girişi ve piknik yapmanın ve ateş yakmanın 31. 07. 2021-30. 09. 2021 tarihleri arasında iki ay süre ile yasaklanmasına ilişkin kararı görmek için tıklayınız! KASTAMONU VALİLİĞİ / BASIN.

Valiliğimizle ilimiz genelinde ormanlık alanlara yetkisiz kişilerin izinsiz girişi ve piknik yapmanın ve ateş yakmanın 31. 07. 2021-30. 09. 2021 tarihleri arasında iki ay süre ile yasaklanmasına ilişkin kararı görmek için tıklayınız! KASTAMONU VALİLİĞİ/ BASIN

Kaynak: Habermetre

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