2021 Yılı On Aylık Dönemde Yük ve Yolcu Taşımacılığı Yapan 320 Bin Araç Denetlendi

Ticari olarak yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç şoförlerinin trafikte dikkatli ve güvenli bir şekilde araç kullanmalarını sağlamak amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği ile Uluslararası AETR Sözleşmesinde, günlük çalışma ve dinlenme süreleri düzenlenmiştir.

Buna göre şoförler; 24 saat içerisinde en fazla 9 saat araç kullanmaktadır. Denetimler sırasında bu sürelerin aşıldığının tespiti halinde, şoför araç kullanmaktan men edilerek dinlenmesi sağlanmakta, ayrıca şoföre ve araç sahibine idari yaptırım uygulanmaktadır.

"Çalışma ve dinlenme süreleri" mevzuat gereği araçtaki takograf cihazıyla kayıt altına alınmakta olup kaydedilen bu veriler denetim personelinin yanı sıra şoförler ve araç/firma sahiplerince de takip ve kontrol edilmektedir. Buna yönelik olarak şoförler, kendisine ait olan sürücü kartını takograf cihazına takmak ve seyahatin başlangıcından bitişine kadar cihazda bulundurmak zorundadır.

Bakanlığımızca ülkemizde yük ve yolcu taşımalığı yapan araçlar ve şoförlerinin trafik kurallarına uygun olarak seyretmesi ve karayollarında trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla genel denetimlerin yanında karayolu güzergahları üzerinde, Kamyon/Çekici cinsi araçlar için Karayolu Denetim İstasyonunda, Otobüsler için ise Otobüs Denetim Noktalarında takograf ağırlıklı olmak üzere özel denetimler gerçekleştirilmektedir.

Bu denetimlerde bazı şoförlerin belirtilen sürelerden daha fazla araç kullanabilmek maksadıyla başka şoföre ait olan sürücü kartını takograf cihazına takarak araç kullandıkları tespit edilmektedir.

2021 yılı on aylık dönemde yük ve yolcu taşımacılığı yapan 320 bin aracın denetimi gerçekleştirildi. Bunlardan çekici/kamyon cinsi araçlarda 3 bin 615, yolcu otobüslerinde ise 858 adet olmak üzere toplam 4. 473 sürücü kartının usulsüz olarak kullanıldığı tespit edildi.

Usulsüz kullanılan bu kartlar iptal edilmesi için ilgili kuruluşa gönderilmiş ayrıca kullanan şoförler ile araç sahiplerine idari işlem uygulanmıştır.

Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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