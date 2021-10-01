2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti. - Haberler Ekonomi
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2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2021 yılı Ocak- Eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar Dolar olarak gerçekleşti. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TİM Başkanı Gülle: 'Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik'

TİM Başkanı Gülle: "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik"

 Bakan Muş: 'Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir.'

Bakan Muş: "Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir."

 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
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Haber: 2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti. - Haberler Ekonomi
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