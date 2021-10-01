2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2021 yılı Ocak-Eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar dolar olarak gerçekleşti.
2021 yılı Ocak- Eylül döneminde ihracat geçtiğimiz yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında yüzde 36 artarak 161 milyar Dolar olarak gerçekleşti. - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
TİM Başkanı Gülle: "Eylülde tarihimizin en yüksek aylık ihracat rakamına imza atarken, ihracatta yeni bir lige çıktığımızı bir kez daha tescilledik"
Bakan Muş: "Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değerindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir."
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı