2021 Yılı Milli Takımların Belirlenmesi Puan Listeleri

2021 Yılı Milli Takımların Belirlenmesi Puan Listeleri 13-07-2021 - 18: 02 | Görüntülenme Sayısı: 172021 Yılında Milli Takım Kafilelerinin oluşturulması için sporcularımızın almış olduğu puanlama listeleri ektedir.

2021 Yılı Milli Takımların Belirlenmesi Puan Listeleri 13-07-2021 - 18: 02 | Görüntülenme Sayısı: 17

2021 Yılında Milli Takım Kafilelerinin oluşturulması için sporcularımızın almış olduğu puanlama listeleri ektedir. Talimat gereği 11-19 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılan Türkiye Açık Kick Boks Turnuvası, 8-11 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan 6. Uluslararası Turkish Open Kick Boks Avrupa Kupası ve 01-07 Temmuz 2021 tarhileri arasında yapılan Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası puanları esas alınmıştır. Yayınlanan listelerde toplam puanda 1. olan sporcular Büyükler Dünya ve Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonalarında Milli Takıma çağırılacaktır. Listelerde yayınlanan puan toplamlarından doğabilecek hatalar için son itiraz tarihi 30 Temmuz 2021 Cuma Mesai saati bitimidir. (saat: 18. 00) Bu tarih ve saatten sonra yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir.

Puanlama Listelerini Görmek İçin Tıklayınız.

Kaynak: Habermetre