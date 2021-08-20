2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında başvuru yapan yönetici adaylarının...
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2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında başvuru yapan yönetici adaylarının...

2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında başvuru yapan yönetici adaylarının...
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2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında başvuru yapan yönetici adaylarının görevlendirmeye esas puanları için tıklayınız.

2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında başvuru yapan yönetici adaylarının görevlendirmeye esas puanları için tıklayınız

Kaynak: Habermetre

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2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına İlk Defa Yönetici Görevlendirme Takvimi kapsamında başvuru yapan yönetici adaylarının... - Haberler
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