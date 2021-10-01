2021 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı Yapıldı

BOLU (Habermetre) - 2021 yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında gerçekleştirildi. Tahsisat Kurulu Üyelerinin katıldığı toplantıda 2021 yılı içerisinde İl genelinde tamamlanan ve devam etmekte olan KÖYDES yatırımları değerlendirildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı İlhan Turgut, Kaymakamlar, İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Yüceer ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli katıldı.

Toplantıda, kaymakamlar tarafından ilçelerde, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli tarafından Merkez ilçede tamamlanan ve devam eden KÖYDES yatırımları hakkında bilgiler verildi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde 2005 yılında başlatılan KÖYDES projesi kapsamında Bolu'ya 2021 yılına kadar 218 milyon TL ödenek aktarıldığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, "KÖYDES kapsamında İlimize tahsis edilen ödeneklerle yapılan birçok yatırım Bolulu vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu.

2021 yılı KÖYDES yatırımları için ilimize 34 milyon 174 bin TL ödenek tahsis edildi. 2021 yılı başında devletimiz tarafından imkanlar ölçüsünde vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve hizmet götürmek amacıyla Bolu'ya önemli bir kaynak ayrıldı. Bu kaynağın ihtiyaçlar doğrultusunda ilçelerimize tasnifini gerçekleştirdik.

İl genelinde içme suyu, yol, küçük ölçekli (tarımsal) sulama projeleri, atık su vb. projelere öncelik verdik. KÖYDES ödeneğiyle il genelinde 220 projenin planlamasını yaptık. Bu projelerin birçoğu tamamlandı, devam eden projelerimizi de yıl sonuna kadar tamamlayacağız. Bütün yatırımları hassasiyetle takip edip kontrollerini bizzat mahallinde yapacağız. Projelerimiz başarıyla devam etmekte ve belirlenen sürelerde tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.

Talimatlarıyla KÖYDES ödeneklerinin ilimize tahsisine katkıları dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, planlamalara destekleri için merkezde Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, yerelde Vali Yardımcımıza, Kaymakamlarımıza, İl Genel Meclisi Başkanımıza, İl Özel İdaresi Genel Sekreterimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Sayın Valimiz Ahmet Ümit, 2021 Yılı KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısı sonrası Kaymakamlarla biraraya gelerek Kaymakamlara ilçelerde yürütülen yatırımların hassasiyetle takip edilmesi ve mahallinde gerekli kontrollerin yapılması talimatını verdi.

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