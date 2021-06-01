2021 Yılı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı

T. C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 (yüz on) kaymakam adayı alınacaktır.

T. C. İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 (yüz on) kaymakam adayı alınacaktır. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2021 olan ve 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan sınava dair bilgiler ekteki dokümanda belirtilmiştir. 2021 Yılı Kaymakam Adaylığı Sınav İlanı Metni İndirmek İçin Tıklayınız

Kaynak: Habermetre