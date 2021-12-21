2021 Yılı Kasım Ayı TRAFİK Çalışmaları Değerlendirmesi Basın Açıklaması

T. C.

ADANA VALİLİĞİ

İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

BASIN AÇIKLAMASI

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Valiliğimizin gözetim ve denetiminde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından 2021 yılı Kasım ayı içerisinde toplam 288. 093 araç kontrol edilmiştir.

Kasım ayı içerisinde yapılan denetimler sonucunda kusurlarından dolayı 1. 216 araç trafikten men edilmiş, 733 sürücünün ehliyetine el konulmuştur.

Alınan tüm etkin önlemlere rağmen; trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle 2021 yılı Kasım ayı içerisinde İlimiz sınırlarında toplam; 644 maddi hasarlı, 410 yaralamalı, 3 ölümlü olmak üzere toplam 1054 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda maalesef 596 vatandaşımız yaralanmış, 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Valiliğimizce, İlimizde trafik güvenliği ve vatandaşlarımızın can ve mal emniyetinin daha etkin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir. Trafik kurallarına uyan, trafik düzeninin sağlanmasına ilgi ve destekleriyle katkı sağlayan değerli vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Trafik kazalarının azaltılması için sürücü ve vatandaşlarımızın da, daha duyarlı olmaları, özellikle hız limitlerine uymaları, emniyet kemerlerini takmaları, hatalı şerit değiştirmemeleri, alkollü olarak araç kullanmamaları, kural ihlali yapanların ise 155 ve 156 no'lu Polis ve Jandarma telefonlarına ihbar edilmeleri hususlarında vatandaşlarımızın ilgisi ve desteklerine büyük ihtiyaç vardır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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