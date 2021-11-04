2021 Yılı Kasım Ayı İlçe Şefleri Toplantısı Yapıldı

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede hizmet kalitesini en üst düzeyde tutabilmek için aylık ilçe şefleri toplantılarını düzenli bir şekilde sürdürüyor. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik başkanlığında gerçekleştirilen 2021 yılı Kasım ayı ilçe şefleri toplantısında ilçelerde sürdürülen çalışmalar değerlendirildi. Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik toplantıda, önümüzdeki hafta yapılacak olan MASKİ Genel Kurulu'nda görüşülecek maddeler hakkında bilgiler verdi. Çevik, su faturalarının değiştirilerek, vatandaşların daha kolay anlayabileceği bir görselliğe getirildiğini ve 17 mahalledeki altyapı çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını belirtti.

"MASKİ, Manisa için çalışmaya devam ediyor"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, 2021 yılı Kasım ayı ilçe şefleri toplantısında yapmış olduğu konuşmada, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdikleri çevreci yatırımlara hızlı bir şekilde devam ettiklerini belirtti. Gökhan Çevik, "Daha yaşanılabilir bir Manisa için MASKİ olarak durmadan çalışıyoruz. Temiz bir çevre için il geneline yaydığımız Atıksu Arıtma Tesislerinin sayılarını artırıyoruz. Tüm ilçelerimizde bu tesisleri kurmuş olacağız. Sarıgöl ilçemizdeki atıksu arıtma tesisimizin yapımı sürüyor. Demirci ve Selendi ilçe merkezleri ile Kırkağaç İlyaslar mahallesine kazandıracak olduğumuz tesislerin de inşa çalışmalarına kısa süre içerisinde start vereceğiz. Köprübaşı, Salihli, Selendi, Turgutlu, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerimizde 17 mahallede yapacağımız altyapı çalışmalarıyla yatırımlarımız artarak sürecek. 1 Kasım tarihinden itibaren su faturalarında vatandaşlarımızın alınan ücretleri daha iyi anlayabilmesi amacıyla görsel olarak bir değişiklik yapıldı" dedi

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet