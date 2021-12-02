2021?? Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi) Sınavı Sözlü... - Haberler
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2021?? Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi) Sınavı Sözlü...

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2021?? Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi) Sınavı Sözlü...

2021?? Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi) Sınavı'na (Sözlü) katılan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys. diyanet. gov. tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

2021?? Yılı Kariyer Basamaklarında Yükselme (Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi) Sınavı'na (Sözlü) katılan adaylar, sınav sonuçlarını kullanıcı hesapları vasıtasıyla https://dibbys. diyanet. gov. tr internet adresinden öğrenebileceklerdir.

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