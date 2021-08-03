2021 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusuna İlişkin Duyuru
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2021 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusuna İlişkin Duyuru

2021 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusuna İlişkin Duyuru
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Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamındaki başvuruları, saat 20: 00'ye kadar uzatılmıştır.

Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamındaki başvuruları, saat 20: 00'ye kadar uzatılmıştır.

Kaynak: Habermetre

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