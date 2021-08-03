2021 Yılı İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Başvurusuna İlişkin Duyuru
Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamındaki başvuruları, saat 20: 00'ye kadar uzatılmıştır.
Bakanlığımız resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 Yılı İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu kapsamındaki başvuruları, saat 20: 00'ye kadar uzatılmıştır.
Kaynak: Habermetre