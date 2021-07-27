2021 Yılı III. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı
2021 Yılı III. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı2021 yılı yatırımlarının Ocak-Haziran dönemi güncel durumlarının değerlendirildiği 3.
2021 Yılı III. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı2021 yılı yatırımlarının Ocak-Haziran dönemi güncel durumlarının değerlendirildiği 3. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşları yetkililerinin katılımıyla Zoom üzerinden çevrimiçi yapıldı.
Kaynak: Habermetre