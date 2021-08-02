2021 Yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınav Duyurusu

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 6 Eylül 2021 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, 2021 yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkanlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 6 Eylül 2021 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, 2021 yılı III. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Sınavla İlgili Usul ve Esaslar

Hafızlık Tespit Sınavı, müracaat sayısının 25 ve üzeri olan illerimizin bünyesinde, olmaması halide ise en yakın ilde il müftülüğü merkezlerinde gerçekleştirilecektir. Müracaatlar; il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 2-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında https://dibbys. diyanet. gov. tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebileceklerdir. Tercih edilen sınav merkezinde müracaat sayısı 25' in altında kalması durumunda 1. madde uygulanacaktır. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendileri sorumlu olacaktır. Sınava Kur'an kursundan müracaat edecek öğrencilerin Hafızlık Belgelerinde yazılması gereken öğretici isimlerininin müracaat esnasında seçilmesi gerekmektedir. Kur'an kursu yöneticileri kursunda kayıtlı olan öğrencilerin müracaatlarını belirtilmiş olan kayıt tarihleri arasında yapmamaları durumunda, ilgili müftülüklerce yöneticilikleri sonlandırılacaktır. Sınava girmek isteyenler müracaat esnasında T. C/Yabancı Vatandaşlık numarası bulunan bir belge ile bir adet fotoğraflarını yanlarında bulunduracaklardır. Ayrıca iletişim bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ilgililere vereceklerdir. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle bir değişiklik yapılmayacaktır. Müracaatlar belirtilmiş olan kayıt tarihleri arasında yapılmaması durumunda hiçbir şekilde sonradan kayıt kesinlikle kabul edilmeyecektir. Hafızlık Tespit Sınavlarına katılarak başarılı olanların belgeleri, sistem üzerinden otomatik olarak yazdırıldığından Hafızlık Tespit Sınavına katılacaklarla ilgili başvuru bilgilerinin doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girilmesi büyük önem arz etmektedir. Örneğin; Kur'an kursunda okuyan bir öğrencinin belgesi, "Dışarıdan" olarak hazırlanamayacağı gibi "Dışarıdan" olarak kayıt altına alınan bir öğrencinin belgesi de "Kur'an Kursundan" olarak hazırlanmayacaktır. Bu nedenle kayıtları alan ilgili personelin sisteme girişlerde son derece titiz davranması gerekmektedir. Kayıt alınırken başvuru yapanlara ait iletişim bilgilerinin (telefon numarası, açık adres, e-mail vb. ) doğru olarak girilmesine, sınava girecek şahsın mağdur olmaması için fotoğrafsız kayıt alınmamasına ve yüklenen fotoğrafların son 6 ay içinde çekilmiş ve yüz kısmının tam olarak görülmesine dikkat edilmelidir. Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir. Ön kayıt belgesi Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi olmayıp, sınav yeri ve zamanını gösteren, Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri 30 Ağustos 2021 tarihi itibariyle il ve ilçe müftülüklerimiz tarafından DİBBYS/EHYS sistemi üzerinden verilmeye başlanılacak olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır. Adaylar sınava gelirken "Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi" ile birlikte T. C./Yabancı Vatandaşlık no'sunun yer aldığı kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. Bunlardan biri yanında olmayan aday sınava alınmayacaktır. Adaylar; "Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 24 Eylül 2021 tarihi itibariyle https://dibbys. diyanet. gov. tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama. aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır. Sınavda başarılı olarak belge almaya hak kazanan öğrencilerimizin "Hafızlık Belgeleri" eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılarak belge almaya hak kazananların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecektir. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinden yapılan tüm duyurular tebligat niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Bu duyurunun bir nüshasının web sitemizden alınarak Kur'an kurslarının ilan panolarına asılması, müracaat eden hafız adaylarına bir suretinin verilmesi ve ilgililere duyurulmasından müftülükler sorumlu olacaktır.

İLETİŞİM:

DİB Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı. No: 147/A 06800

Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 295 81 02/ 81 11

Fax: 0312 287 68 59

İlgililere duyurulur.

EĞİTİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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Kaynak: Habermetre