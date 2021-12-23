2021 YILI II. DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI İLE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ İLANI

Doktora yeterlik yazılı sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adayların, Sözlü Sınav için aşağıda belirtilen tarih ve saatte hazır bulunması gerekmektedir.

Sözlü Sınav

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD Doktora Programı

Sözlü Sınav: 23 Aralık 2021 Perşembe Günü Saat: 14: 00

Yer: GBE 1. Kat G sınıfı

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Doktora Programı

Sözlü Sınav: 23 Aralık 2021 Perşembe Günü Saat: 14: 00

Yer: GBE 1. Kat P sınıfı

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