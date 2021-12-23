2021 YILI II. DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI İLE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ İLANI
Doktora yeterlik yazılı sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adayların, Sözlü Sınav için aşağıda belirtilen tarih ve saatte hazır bulunması gerekmektedir.
Doktora yeterlik yazılı sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.
Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adayların, Sözlü Sınav için aşağıda belirtilen tarih ve saatte hazır bulunması gerekmektedir.
Sözlü Sınav
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD Doktora Programı
Sözlü Sınav: 23 Aralık 2021 Perşembe Günü Saat: 14: 00
Yer: GBE 1. Kat G sınıfı
Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Doktora Programı
Sözlü Sınav: 23 Aralık 2021 Perşembe Günü Saat: 14: 00
Yer: GBE 1. Kat P sınıfı
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