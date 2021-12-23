2021 YILI II. DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI İLE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ İLANI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

2021 YILI II. DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI İLE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ İLANI

2021 YILI II. DOKTORA YETERLİK YAZILI SINAV SONUÇLARI İLE SÖZLÜ SINAV TARİHLERİ İLANI
Habermetre - Haberler | Toplum

Doktora yeterlik yazılı sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adayların, Sözlü Sınav için aşağıda belirtilen tarih ve saatte hazır bulunması gerekmektedir.

Doktora yeterlik yazılı sınav sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız.

Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adayların, Sözlü Sınav için aşağıda belirtilen tarih ve saatte hazır bulunması gerekmektedir.

Sözlü Sınav

Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD Doktora Programı

Sözlü Sınav: 23 Aralık 2021 Perşembe Günü Saat: 14: 00

Yer: GBE 1. Kat G sınıfı

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Doktora Programı

Sözlü Sınav: 23 Aralık 2021 Perşembe Günü Saat: 14: 00

Yer: GBE 1. Kat P sınıfı

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title