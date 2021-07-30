2021 yılı İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
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2021 yılı İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

2021 yılı İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
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İLAN EKLERİ: Ek1- GYUD Bilgilendirme Dokümanı 979 KB indir Ek2- Bakanlık merkez teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo 95 KB indir Ek3- Bakanlık taşra teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo (İl Valiliklerince 02 Ağustos 2021 tarihinde Valilik...

İLAN EKLERİ: Ek1- GYUD Bilgilendirme Dokümanı 979 KB indir Ek2- Bakanlık merkez teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo 95 KB indir Ek3- Bakanlık taşra teşkilatı unvan/boş kadro sayısı/yedek sayısını gösterir tablo (İl Valiliklerince 02 Ağustos 2021 tarihinde Valilik internet adreslerinde duyurulacaktır. ) 84 KB indir Ek4- Aday Başvuru Kılavuzu 2194 KB indir Ek5- Ders konu başlıkları 906 KB indir Ek6- YDS eşdeğerlik tablosu 172 KB indir Ek7- 5 lik Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği 156 KB indir Ek8- 4 lük Ek8- Sistemin 100 lük Sistemde Eşdeğerliliği 87 KB indir Ek9- Meslek Yüksekokullarının Program Adlarını Gösterir Tablo (ISCED) 442 KB indir

Kaynak: Habermetre

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2021 yılı İçişleri Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı - Haberler
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