2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 4/B Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınav Duyurusu
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 124 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 124 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sınav İlanı 697 KB indir
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