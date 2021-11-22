2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere 4/B Sözleşmeli Personel Alımına İlişkin Giriş (Sözlü) Sınav Duyurusu

Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere söz konusu ilanda yer alan Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyonlara giriş (sözlü) sınavı ile toplam 124 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Sınav İlanı indir

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet