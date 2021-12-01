2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuç Listeleri - Haberler
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2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuç Listeleri

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2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuç Listeleri

Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuçlarına itirazlar; itirazda bulunulan husussun belgelendirilmesi şartı ile 01-03 Aralık 2021 tarihleri arasında ilgili sınav komisyonuna bizzat veya faks (0312 425 61 30) yolu ile yapılacaktır.

Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuçlarına itirazlar; itirazda bulunulan husussun belgelendirilmesi şartı ile 01-03 Aralık 2021 tarihleri arasında ilgili sınav komisyonuna bizzat veya faks (0312 425 61 30) yolu ile yapılacaktır. 03 Aralık 2021 tarihi saat: 17: 30 dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına gönderilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

İrtibat Telefonları : 0312 422 41 58-63-64 Sınav İlanı İçin TIKLAYINIZ Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuç Listesi için TIKLAYINIZ

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