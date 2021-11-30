2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuç Listeleri
2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuç ListeleriKesin Olmayan Değerlendirme Sonuçlarına itirazlar;
2021 Yılı İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı Giriş (Sözlü) Sınavı Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuç ListeleriKesin Olmayan Değerlendirme Sonuçlarına itirazlar; itirazda bulunulan husussun belgelendirilmesi şartı ile 01-03 Aralık 2021 tarihleri arasında ilgili sınav komisyonuna bizzat veya faks (0312 425 61 30) yolu ile yapılacaktır. 03 Aralık 2021 tarihi saat: 17: 30 dan sonra Bakanlığımız evrak kaydına veya faksına gönderilen itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır. İrtibat Telefonları : 0312 422 41 58-63-64Kesin Olmayan Değerlendirme Sonuç Listesi822 KB
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