İl Yazı İşleri Müdürlüğü - İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınavı

Bakanlığımız Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 10 adet İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçi Yardımcısı kadrosuna, son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış "Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS(P23)" puan türünden 70 ve üzeri olanlar arasından Giriş(sözlü) sınavı ile personel alınacağına ilişkin İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden alınan sınav ilanı aşağıdaki bağlantıda bulunmaktadır.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur. Dernekler Denetçi Yardımcılığı Giriş (Sözlü) Sınav Duyurusu

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