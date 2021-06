2021 yılı içerisinde Nintendo Switch'e gelecek oyunlar listesi

Yıl sonuna kadar 20 oyun Nintendo kullanıcılarına sunulacak

E3 2021 etkinliğinde oyuncular tarafından en çok ilgi gören , yaptığı sunumla The Legend of Zelda'dan Metroid Dread'e kadar birçok yeni yapım duyurdu. Oyun piyasasında Nintendo satışlarının artmasıyla birlikte Square Enix, Activision ve Sega gibi dev firmalar oyunlarını Switch'e de çıkarmayı ihmal etmiyor.

Pokemon, Mario, Sonic gibi birçok franchise'ın kontrolünü elinde bulunduran Nintendo Switch, Zelda gibi büyük beğeni toplayan yapımlar da çıkarabiliyor. Ülkemizde çok yaygın kullanılmasa da Switch, dünya genelinde 80 milyon üzeri satış rakamına ulaştı. İşte 2021 yılı içerisinde Nintendo'ya gelecek oyunlar listesi:

Yaz aylarında gelecek oyunlar

Doki Doki Literature Club Plus – 30 Haziran

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin – 9 Temmuz

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD – 16 Temmuz

NEO: The World Ends With You – 27 Temmuz

The Great Ace Attorney Chronicles – 27 Temmuz

No More Heroes III – 27 Ağustos

Outer Wilds – henüz belirtilmedi

Sonbaharda gelecek oyunlar

Sonic Colors: Ultimate – 7 Eylül

WarioWare: Get It Together – 10 Eylül

Life is Strange: True Colors – 10 Eylül

Diablo II: Resurrected – 23 Eylül

Super Monkey Ball Banana Mania – 5 Ekim

Metroid Dread – 8 Ekim

Guardians of the Galaxy: Cloud Version – 26 Ekim

Mario Party Superstars — 29 Ekim

Kasım ve Aralık ayında gelecek oyunlar

Just Dance 2022 – 4 Kasım

Shin Megami Tensei V – 12 Kasım

Pokémon Brilliant Diamond & Pokémon Shining Pearl – 19 Kasım

Advance Wars 1 ve 2: Re-Boot Camp – 3 Aralık

Danganronpa Decadence – henüz belirtilmedi

Yukarıdaki oyunların yanısıra Splatoon 3, Pokemon Legends Arceus, Project Triangle Strategy'nin net bir çıkış tarihi olmamakla birlikte 2022 yılında geleceği açıklandı. Özellikle PC ve PS piyasasında oyun fiyatlarının 70-80 euro bandına çekilmesiyle birlikte oyuncular hem daha ucuz oyunlara sahip hem de daha kolay kullanımı sebebiyle Nintendo Switch'e yönelmeye başladı. Legend of Zelda'nın ikinci oyunuyla birlikte Nintendo satışlarının tavan yaptığını görebiliriz. Oyunlar hakkında yapılan duyurulara ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros