2021 Yılı Hizmetli Alım Sınavı Yerleştirme Sonuçları

?2021 Yılı Hizmetli Alım Sınavında başarılı olup 05. 11. 2021-15. 11. 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan adayların yerleştirme sonuçları sinav. diyanet. gov. tr adresinden yayınlanmıştır.

Adayların atamaya esas olan belgeleri 03. 12. 2021 tarihi mesai bitimine kadar Atama I Daire Başkanlığına önce e-mail (atama1@diyanet. gov. tr) sonra posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir. (İlgili evrakları süresi içerisinde teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz kabul edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu adayların atama işlemleri gerçekleştirilmeyecektir. )

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince arşiv araştırma sonucu olumlu olan adayların ataması yapılacaktır.

Gerekli Belgeler

1- T. C. Kimlik No'lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) fotokopisi.

2- Lise Diplomasının aslı ve onaylı örneği (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir. )

3- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınacak denklik belgesi) (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir. )

4- Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumunun olmadığına dair adayın yazılı beyanı,

5- Adli sicil ve arşiv kaydı belgesi ( E-devlet üzerinden Devlet Memurluğu için alınan belgeler geçerlidir, T. C. Kimlik No'lu olması gerekmektedir. )

6- Erkek adaylar için askerlik belgesi, (askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesinin fotokopisi)

7- KPSS sonuç belgesi,

8- Tercih Sonucu Yerleştirme Belgesi.

9- Varsa Hafızlık Belgesi.

10- İkametgah belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir. )

İlgililere duyurulur.

İletişim:

0312 295 77 94

0312 295 77 95

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