2021 Yılı GYUD Sınavına Katılacak Adaylara İlişkin Önemli Duyuru

ANKARA (Habermetre) - Bakanlığımız Merkez ve Taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar İçin, 14. 11. 2021 tarihinde Ankara'da Saat 10: 00'da yapılacak 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına katılacak adaylardan, yanlarında T. C. Kimlik Kartını veya Nüfus Cüzdanını getirmeyi unutan ya da kaybeden adayların olması halinde, ilgililere T. C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Kartı düzenlenebilmesi amacıyla Yenimahalle İlçe Nüfus Müdürlüğü 14. 11. 2021 tarihinde saat 07: 00-10: 00 arasında adaylara hizmet vermek üzere açık bulundurulacaktır.

Ayrıca, 13. 11. 2021 tarihinde Ankara genelinde bütün İlçe Nüfus Müdürlükleri saat 10: 00-17: 00 arasında hizmet vermektedir.

İlgili adaylara önemle duyurulur.

ANKARA YENİMAHALLE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN ADRESİ:

Işınlar Mahallesi İvedik Caddesi No: 84

Yenimahalle/ANKARA

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet