2021 Yılı GYUD Kesin Olmayan Yazılı Sınav Sonuçlarına Ait Listeler

14 Kasım 2021 tarihinde MEB tarafından yapılan 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Bakanlığımız Bursa Taşra Teşkilatı Kesin Olmayan Yazılı Sınav Sonuçlarına Ait Unvan Bazlı Listeler ekte yer almaktadır. Şube Müdürü 449 KB Download Yazı İşleri Müdürü 439 KB Download Nüfus Müdürü 437 KB Download Şef 505 KB Download Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 442 KB Download Makine Mühendisi 431 KB Download YAZILI SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca, 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sonuçlarına itiraz edecek adaylar; 01-07 Aralık 2021 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde https://odeme. meb. gov. tr/ sayfasında "Başvuru" alanında "SINAV İTİRAZ ÜCRETİ" seçeneğini seçip, T. C. Kimlik Numarası ile Cep Telefonu numarasının girişini yaparak "Devam" butonuna basıp, ekrana gelen sayfa üzerinden "Ödeme Yap" aracılığı ile 30(otuz) TL itiraz ücretini yatırarak, en geç 07. 12. 2021 tarihine kadar itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ileteceklerdir. Bu tarihten sonra Bakanlığımız evrak kaydına giren itiraz dilekçeleri ile itiraz ücretini süresi içinde yatırmayan adayların itiraz talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı ile İlgili MEB Sınav Uygulama Duyurusu

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