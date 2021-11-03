2021 Yılı GYUD Kapsamında Sınav Ücretini Yatıramayan ve E- Başvurusunu Yapamayan Adayların Dikkatine

2021 Yılı GYUD Kapsamında Sınav Ücretini Yatıramayan ve E- Başvurusunu Yapamayan Adayların DikkatineBakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca, 14 Kasım 2021 tarihinde yazılısı yapılacak olan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, 20-27 Ekim 2021 tarihleri arasında sınav ücretini yatıramayan ve e-başvuru işlemini yapamayan adaylar hakkında, doğması muhtemel zararları önlemek amacıyla adayların sınav ücretini yatırabilmeleri ve başvurularını yapabilmeleri için 02 Kasım 2021 tarih saat 20. 00'den itibaren 03 Kasım 2021 tarihi saat 23: 59'a kadar Milli Eğitim Bakanlığınca sınav ücreti ödeme sayfası ile elektronik başvuru ekranı yeniden açılmıştır. Sınav ücretini yatıramayan ve e-başvurusunu yapamayan adayların bilgisine önemle sunulur. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet