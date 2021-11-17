2021 Yılı GYUD Kapsamında Sınav Sorularına İtiraz Edecek Adayların Dikkatine

Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol hükümleri uyarınca, 14 Kasım 2021 tarihinde yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınav sorularına itiraz edecek adaylar; MEB tarafından yayımlanan "Sınav Uygulama Duyurusu"nda belirtilen süreler içerisinde https://odeme. meb. gov. tr/ sayfasında "Başvuru" alanında "SINAV İTİRAZ ÜCRETİ" seçeneğini seçip, T. C. Kimlik Numarası ile Cep Telefonu numarasının girişini yapıp "Devam" butonuna basıp, ekrana gelen sayfa üzerinden "Ödeme Yap" aracılığı ile 30 (otuz) TL itiraz ücretini yatırarak, en geç 19. 11. 2021 tarihine kadar itiraz dilekçesini İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne ileteceklerdir. Bu tarihten sonra Bakanlığımız evrak kaydına giren itiraz dilekçeleri ile itiraz ücretini süresi içinde yatırmayan adayların itiraz talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Adayların bilgisine sunulur. PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

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