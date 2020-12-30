2021 yılı günlük yemek bedeli istisnası açıklandı

İşverenlerin ve çalışanların merakla beklediği, 2021 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli KDV hariç 25 lira olarak açıklandı.

Edenred'ten yapılan açıklamaya göre, yüzde 1'lik KDV uygulaması 23 Aralık 2020 tarihli 31343 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıldığından günlük yemek bedeli istisnası bu süreçte KDV dahil 25,25 lira sonrasında yeniden yüzde 8 KDV oranı uygulamasına geçilmesi halinde ise KDV dahil 27 lira olacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe, artan gıda maliyetleri karşısında çalışanları desteklemek adına daha fazla şirketin bu artışı uygulamasını beklediklerini belirtti.

Yemek kartı sisteminin şirketler için vergi ve tasarruf avantajı sunduğuna da dikkati çeken Boztepe, "Devletin desteklediği öğle yemeği ödeneği ile şirketler; yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 damga vergisi, yüzde 22 gelir vergisi ve KDV'den muaf oluyorlar. Bu da işverenlere öğle yemeği giderinde yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Yemek kartı kullanımı arttı"

Salgın etkisinde geçen 2020 yılında birçok şirketin evden çalışmaya başladığını ifade eden Boztepe, şunları kaydetti:

"Çalışma ortamlarını ofislerden zorunlu olarak evlere taşıyan çalışanlar için yemek hakkı devam eden en temel yan haklardan biridir. Biz de bu dönemde faaliyetlerine devam eden şirketlerin tamamına yakınının bu bilinçle çalışanlarına ödeme yapmaya devam ettiğini gördük. Bu süreçte ofiste çalışmaya devam eden çalışanların öğle yemeği alışkanlıklarında da değişiklikler yaşandı. Yemekhanesi olan, catering hizmeti alan veya kendi mutfağında yemek yaptıran şirketlerde artan hijyen kaygısı ile yemek kartı kullanımı tercih edildi. Dolayısıyla yemek kartı kullanımımız bir önceki yıla oranla artış gösterdi."

- "Bakiyeler ay sonunu bulmuyor"

Bozetepe, Kovid-19 salgınının herkese sağlığın önemini bir kez daha hatırlattığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi ile sağlıklı beslenme ihtiyacı çalışanlar için eskisinden daha da önemli bir hale geldi. 2020'de müşterilerimizin yaklaşık yüzde 16'sı öğle yemeği ödeneğini hiç artırmazken Türkiye'nin dört bir yanındaki işverenlerin ortalama yemek ödeneği 22,2 lira oldu. Bir çalışanın enerji ihtiyacını karşılayacak sağlıklı bir öğle yemeğinde; çorba, ana yemek ve içeceklerden oluşan dengeli ve besleyici bir menü olması gerekiyor. Ancak çalışanların aylık olarak yenilenen kart bakiyeleri, onların ayın her günü böyle bir menüyü alabilmelerine ne yazık ki yetmiyor ve bakiyeler ortalama olarak ayın 20'nci gününde bitiyor.

İşverenlere çalışanlarına ne kadar yemek ödeneği verebileceği konusunda destek olmak için her sene düzenli olarak yaptığımız araştırmada bu sene, temel bir öğle yemeği ortalama tutarının İstanbul'da 32 lira, Ankara ve İzmir'de 31 lira, Bursa'da 29 lira, Adana ise 28,5 lira civarında olduğunu gördük. Araştırmamız sonucunda ortaya çıkan bu maliyetler ışığında çalışanların besleyici bir öğle yemeği yiyebilmeleri için geçen yıla oranla daha fazla şirketin açıklanan yeni tutar doğrultusunda ödeneklerinde düzenleme yapmasını bekliyoruz."

Tasarrufun her zamankinden daha önemli olduğu bu dönemde şirketlerin akılcı çözümlerle hem kaynaklarını verimli kullanabileceklerini hem de çalışanlarının motivasyonlarını artırabileceklerini vurgulayan Boztepe, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tasarruf, günümüzde pandeminin de etkisiyle eskisinden çok daha önemli hale geldi. Devlet şirketlere yemek kartları ile öğle yemeği harcamalarında tasarruf etme imkanı tanıyor. Ticket Restaurant Yemek Kartı sistemimiz ile şirketler ister bir ister bin çalışanı olsun, öğle yemeğinde yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu imkanı elde ediyor. Türkiye genelindeki 45 binden fazla noktadan dilediği yemeği seçebilme özgürlüğüne sahip olan çalışanlar ise nakit ödemeye göre çok daha pratik bir şekilde ister paket servisle ister restorana giderek öğle yemeği hizmetinden faydalanabiliyor ve mobil temassız ödeme yapabiliyor. Bu yönüyle yemek kartı, çalışanlardan iş verenlere tüm ekosistem için fayda sağlıyor."

Temassız ve güvenli yemek siparişi

Salgın döneminde temassız ödemenin büyük önem kazandığını hatırlatan Boztepe sözlerini şöyle tamamladı:

"2019 yılında lanse ettiğimiz Ticket Restaurant Yemek Kartı'mızın QR kod ile ödeme özelliği sayesinde kart taşıma, kartı kasiyere verme veya kartın pos cihazına değmesi gibi fiziksel temas gerektiren eski alışkanlıkları ve kartı unutma endişesini zaten rafa kaldırmıştık. 2020 yılının pandemi döneminde ise sektörde bir ilke imza attığımız NFC teknolojili EdenredPay dijital ödeme çözümümüzü kullanıcılarımızla buluşturduk. Bu sayede mobil temassız ödeme hızı ve pratikliğini bir adım öteye taşıdık. Ardından hızla Dijital Kart'ımızı lanse ettik. Böylece müşterilerimizi, temassız ve hijyenik bir yöntem ile kart basım derdinden ve kargo teması gerektiren süreçlerden kurtardık. Mobil ödeme çözümlerimiz pandemi döneminde temassız ve hijyenik olma özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edildi ve kullanımı 2019 yılına göre katlanarak arttı."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz