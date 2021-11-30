2021 Yılı Görevde Yükselme (VHKI) Sınavı Yer ve Tarih Duyurusu

2021 Yılı Görevde Yükselme (VHKI) Sınavı'na başvuru yapan adaylardan yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar "Sınav Giriş Belgesi"ni, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız https://dibbys. diyanet. gov. tr? adresinden alabileceklerdir.

Adaylar, "Sınav Giriş Belgesi" ve T. C. Kimlik No'lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, Kimlik Belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09: 30'da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Covid-19 tedbirleri ile ilgili açıklama adayların sınav giriş belgelerinde yer almaktadır. Adayların bu tedbirlere uymaları gerekmektedir.

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