2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Kesin Sonucu ve Başarı Sıralama Listesi Sonuç Duyurusu

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavın uygulaması ve sınav sonuçlarına ilişkin süreçler 13. 10. 2021 tarihinde tamamlanmış bulunduğundan Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Sözlü Sınav" başlıklı 13. maddesinin 1. fıkrası hükmü uyarınca Şef kadrosuna başvuran adayların sözlü sınavı 06. 12. 2021 tarih Pazartesi, Bilgisayar İşletmeni ve Unvan Değişikliği kadrolarına başvuran adayların sözlü sınavı ise 07. 12. 2021 Salı günü saat 10. 00-13. 00 saatleri arasında gerçekleştirilmiştir. Sözlü sınav, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Sözlü Sınav" başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrası uyarınca sınav kurulunun her bir üyesi tarafından yüz tam puan üzerinden değerlendirilmiş olup, yine söz konusu yönetmeliğin "Sözlü Sınav" başlıklı 13. maddesinin 2. fıkrasında "…Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. " hükmüne istinaden sözlü sınavda 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar başarılı sayılmıştır.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Başarı sıralaması" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasında ve yine anılan maddenin 2. fıkrasında hükümleri uyarınca sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı sıralaması belirlenerek 09. 12. 2021 tarihinde Üniversitemiz resmi internet sitesinde ilan edilen Görevde Yükselme sözlü sınav sonucu ve başarı sıralamasına itirazlara ilişkin süreç 15. 12. 2021 tarihinde tamamlanmış bulunmaktadır.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Başarı sıralaması" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasında ve yine anılan maddenin 2. fıkrasında hükümleri uyarınca sözlü sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak başarı sıralaması itirazların değerlendirilmesi neticesinde ilan edilen başarı sıralamasının kesinleşen liste olarak ilan edilmesine Üniversitemiz Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunun 21. 12. 2021 tarihli ve 2021/05 sayılı kararı ile karar verilmiştir.

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin "Görevde yükselme suretiyle atanma" başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasında "Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip üç ay içinde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır. " hükmü uyarınca kesinleşen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarına göre Şef, Bilgisayar İşletmeni, Mühendis, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Teknisyen kadrolarına başvuran personelin (boş kadro sayısı kadar) başarı sırası dikkate alınarak 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi uyarınca kazanılmış hak aylıkları ve kıdem yılları dikkate alınarak 26. 04. 2021 tarihinde Üniversitemiz resmi internet sitesinde ilan edilen boş kadrolara atamaları yapılacaktır.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınav Kesin Sonucu ve Başarı Sıralama Listesi İçin TIKLAYINIZ...

Atanma Dilekçesi Örnekleri İçin TIKLAYINIZ...

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