2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Katılacak Adayların Dikkatine

GYUD sınav ilanında; "Adaylar, GYUD başvuru ekranında kendisine ait Hes ( Hayat Eve Sığar ) Kodunu doğru bir şekilde girmek zorundadır. Hatalı/yanlış/geçersiz veya geçerlilik süresi dolmuş/dolacak(yazılı sınav tarihi itibariyle) Hes Kodu giren adaylar yazılı sınava alınmayacaktır. " hükmü ve Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokol gereğince; GYUD başvuru süresinde bildirilen HES kodu, Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Başvuru süresi tamamlandıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı sınav modülü üzerinde aday tarafından bildirilen HES kodunun silinerek yeniden HES kodu alınması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek yazılı sınava katılacak listede yer alacak HES kodu ile uyumlu olmayacağından, sınav günü sınav yerine girişte sorun yaşamaması için adayların 29 Eylül-7 Ekim 2021 tarihleri arasında Bakanlığımız internet sayfasında yayımlanan matbu dilekçenin çıktısı alınarak HES kodu değişikliğini belirtip, Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğünün 0312 425 61 30 nolu faksına iletmeleri, dilekçenin aslını ise belirtilen tarihler arasında Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğümüze posta yoluyla ivedilikle göndermeleri önemle duyurulur. Dilekçe için tıklayınız.

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