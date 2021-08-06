2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kapsamında Sinop İlinde İlan Edilen Unvanlar
1- Sınav İlan Metni2- 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kapsamında Sinop İlinde İlan Edilen Unvanlar3- 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Ders Konu Başlıkları.
1- Sınav İlan Metni
2- 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Kapsamında Sinop İlinde İlan Edilen Unvanlar
3- 2021 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Ders Konu Başlıkları
Kaynak: Habermetre