2021 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde Üniversitemiz 13. Sıraya Yükseldi

TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan ve her sene kamuoyuna ilan edilen "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi"nin 2021 sonuçları açıklandı. 50 üniversitenin yer aldığı, onuncusu açıklanan endeksin, 2021 yılı sıralamasında Üniversitemiz, 2020 yılındaki sıralamasını 5 basamak birden yükselterek 13. sıraya yerleşme başarısı gösterdi.

Öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversiteden toplanan 1 milyon hücrelik veri setinin, 9 aylık yoğun ve titiz bir çalışmayla değerlendirilmesi sonucunda elde edilen endekste, "Bilimsel Teknolojik Araştırma Yetkinliği", "Fikri Mülkiyet Havuzu", "İş birliği ve Etkileşim" ile "Ekonomik ve Toplumsal Katkı" olmak üzere dört boyutta 23 göstergeye göre sıralama yapıldı.

Başta "Araştırma Üniversiteleri" sıralaması olmak üzere Üniversitemizin önde gelen sıralama kuruluşlarının açıkladığı sıralamalarda daha yüksek basamaklara ulaşması için tüm hocalarımızın desteğini önemsiyoruz ve Üniversitemizin hak ettiği konuma ulaşması için daha fazla katkı sağlayacaklarına inanıyoruz. Bu vesile ile "Girişimci ve Yenilikçi Üniversite" göstergelerimize katkı sağlayan başta akademisyenlerimiz olmak üzere idari personelimize, öğrenci ve mezunlarımıza teşekkür ederiz.

Detaylı bilgi için: https://www. tubitak. gov. tr/tr/icerik-2021-girisimci-ve-yenilikci-universite-endeksi

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