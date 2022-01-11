2021 yılı DKMP fotokapanına 3 bin 900 fotoğrafla kaydedildi - Haberler
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2021 yılı DKMP fotokapanına 3 bin 900 fotoğrafla kaydedildi

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Haberler | Güncel

2021 yılı DKMP fotokapanına 3 bin 900 fotoğrafla kaydedildi Yurdum insanının ilginç yolculuğu fotokapana yansıdı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Burdur'a bıraktığı bir fotokapanın 2021 yılında görüntülediği tüm anları paylaştı.

BURDUR (İHA) - 2021 yılı DKMP fotokapanına 3 bin 900 fotoğrafla kaydedildi

Yurdum insanının ilginç yolculuğu fotokapana yansıdı

BURDUR - Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü, Burdur'a bıraktığı bir fotokapanın 2021 yılında görüntülediği tüm anları paylaştı. Yurdum insanının farklı seyahat etme şekli ve birçok canlıya ait görüntüler fotokapana yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP), 6. Bölge Müdürlüğü, Burdur'da bir fotokapana ait görüntüleri yayınladı. 2021 yılı boyunca fotokapana yansıyan 3 bin 900 fotoğraf bir video haline getirildi. Fotokapana tavşan, tilki, yaban domuzu, keçi, köpek, avcı ve çobanlar sıklıkla görüntülendi. Görüntülerin içerisinde en dikkat çekeni ise yurdum insanın seyahat şekli oldu. Fotokapana yansıyan o anlarda otomobilin ön yolcu konumunda bulunan bir şahıs, cam kısmını açarak bir yastık koyduğu ve onun üzerine oturarak vücudunun bir kısmı dışarda kalacak şekilde tehlikeli seyahat etmesi dikkatlerden kaçmadı.

2021 yılı DKMP fotokapanına 3 bin 900 fotoğrafla kaydedildi

2021 yılı DKMP fotokapanına 3 bin 900 fotoğrafla kaydedildi

2021 yılı DKMP fotokapanına 3 bin 900 fotoğrafla kaydedildi

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Son Dakika Haberleri

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