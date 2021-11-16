2021 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Sınavına İlişkin Duyuru

??2021 Yılı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı'na başvuru yapan adaylar sınava katılabilme durumlarını Başkanlığımız DİBBYS programındaki sinav. diyanet. gov. tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Sınava başvuru yapanlardan Kpss puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 20 (yirmi) katına giren adaylar, sınav ücretlerini (110 TL) 18. 11. 2021-22. 11. 2020 tarihleri arasında Başkanlığımız DİBBYS programındaki sinavodeme. diyanet. gov. tr adresi üzerinden giriş yaparak ulaşacakları ödeme ekranından sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirileceklerdir.

?Sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar, sınava giremeyecektir.

SINAVA ÇAĞRILAN SON SIRADAKİ ADAYIN KPSS PUANI77, 8082

İlgililere duyurulur.

??DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

?İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ?

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