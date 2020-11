Çavuşoğlu: "PKK çözüm sürecini suistimal etti"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk milletinin çıkarları neyi gerektiriyorsa, o yönde dış politika izlediklerini bildirdi. Bakan Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığının 2021 bütçesi üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Dünyada sorunların giderek daha çetrefilli hale geldiğini ve uluslararası sistemin, bu sorunların çözümünde yetersiz kaldığını belirten Çavuşoğlu, Türkiye'nin "Dünya 5'ten büyüktür." anlayışını benimsediğini ve uluslararası sistemin güçlü ve adaletli olması gerektiğini savunduğunu aktardı. Çavuşoğlu, "Bir taraftan sahada, bir taraftan masada güçlü olmazsak etrafımızda yaşanan sorunlardan en çok etkilenen ülke biz oluyoruz." dedi. Çok boyutlu sorunlar karşısında, Türkiye'nin elbette kendi çıkarları ve güvenliği için gerekli adımları atacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Şimdi siz diyorsunuz ki Türk dış politikası tamamen berbat, sıfır, kötü, hep kötü, hep kötü diyorsunuz. Bu doğru değil." dedi. Çavuşoğlu, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında, "Biz ne diyoruz? Biz, Avrupa'nın bir parçası mıyız? Parçasıyız. Tam da merkezindeyiz. Doğu ile Batı'nın da birleştiği noktadayız." ifadelerini kullandı. Türkiye-AB ilişkilerinin gidişatıyla ilgili, hakkaniyetten uzak bir şekilde Türkiye'yi suçlamanın doğru olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, Avrupa'nın da kendi içinde sorunları ve yanlışları olduğunu dile getirdi. Bakan Çavuşoğlu, "AB ile ilgili süreç de reform, devam eden bir süreçtir. Reform bir günde biten bir süreç değil." diye konuştu. İnsan Hakları Eylem Planına ilişkin de görüş bildiren Çavuşoğlu, bu planın amacının, özgürlük alanlarını genişletmek olduğuna işaret etti. Çavuşoğlu, "Yani 17-25 Aralık'tan tutun da Gezi olaylarından, 15 Temmuz hain darbe girişiminden bu taraftaki travmaları yavaş yavaş atlattıktan sonra reformcu kimliğinize tekrar bürünmemiz gerekiyor." dedi. Çavuşoğlu, vize serbestisiyle ilgili yaptığı değerlendirmede ise "Vize serbestisiyle ilgili, tüm bu 6 kriterle ilgili görüşlerimizi Avrupa Birliği'ne ilettik. Avrupa Birliği geri dönmüyor. Bir virgül takıyor, aylarca oyalıyor bizi, bir virgül. Bir virgülden bahsediyoruz." diye konuştu. Bakan Çavuşoğlu, Türk dış politikasına ilişkin, "Biz İhvancı dış politika izlemedik hiçbir zaman. O'cu, bu'cu dış politika da izlemiyoruz. Milletimizin çıkarı neyi gerektiriyorsa, o yönde dış politika izliyoruz." diye konuştu. - "Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini savunuyoruz" Dış politika alanında her konuda bilgilendirmeye hazır olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, Türkiye'nin komşularının toprak bütünlüğüne saygı duymadığına ilişkin bir eleştiriye dair şunları söyledi: "Bizim, DEAŞ ve PKK'ya yönelik operasyonlarımız uluslararası hukuka uygun değil mi? Biz ne diyoruz? Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini savunuyoruz. Siz bizim Kuzey Irak'taki PKK'ya yönelik operasyonlarımızdan mı rahatsızsınız? ya da Doğu Akdeniz'de o sözde Sevilla Haritası'nı yırtıp atıp da gemilerimizle bizim haklarımızı yok sayanlara karşı attığımız adımları mı kastediyorsunuz? Hangi ülkenin toprak bütünlüğüne saygısızlık yaptık?" Diğer taraftan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) yönelik eleştirilere de değinen Çavuşoğlu, ÖSO'nun Amerika dahil birçok ülke tarafından tanınmış bir güç olduğunu kaydetti. Çavuşoğlu, ÖSÖ'nun DEAŞ'a karşı çok sayıda şehit verdiğini belirterek, "Bugün Suriye'de siyasi bir süreçten bahsediyorsak, sahada ÖSO'nun mücadelesinden de bahsediyoruz."değerlendirmesinde bulundu. Terör örgütü DEAŞ'la göğüs göğüse savaşan tek ülkenin Türkiye olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Terör örgütleri arasında ayrım yapmayalım. PKK da terörist DEAŞ da terörist, ikisiyle de ayrım yapmadan mücadele eden biziz." dedi. - "Diplomasiye her zaman fırsat veriyoruz" Oruç Reis'e ilişkin diplomasiye fırsat verilmediğiyle ilgili iddialara dair ise Çavuşoğlu, "Diplomasiye biz her zaman fırsat veriyoruz. Önce diplomasiye, eğer işlemiyorsa da sahadaki adımlarımızla da gerekeni yapıyoruz." vurgusunda bulundu. Çavuşoğlu, aynı zamanda tek taraflı adımlar atılmaması yönünde çağrılarını yenilediklerini kaydederek, hakça paylaşımın önemli olduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ancak, eğer Türkiye'yi yok sayarsanız, Kuzey Kıbrıs Türk halkının haklarını gasbetmeye çalışırsanız, o zaman biz gereğini yaparız." diye konuştu. Kıbrıs'ın bir milli mesele olduğunun altını çizen ve Türkiye'nin tüm imkanlarıyla KKTC'de bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Biz Kıbrıs'ta rahmetli Ecevit'in, rahmetli Erbakan'ın çizgisinde siyaset izliyoruz." açıklamasında bulundu. Kapalı Maraş konusunda ise birçok Rum vatandaşın teşekkür ettiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz uluslararası hukuk çerçevesinde, BM kararları çerçevesinde açıyoruz. Envanter çıktıktan sonra herkesin mülküne hakkına riayet edilecek." dedi. Uygur Türkleri konusunda ise Çavuşoğlu, 39 ülkenin bir bildirgeye imza attığını, Türkiye'nin de aynı gün kendi beyanını yayınladığını belirtti. Çavuşoğlu, bu beyanda Türkiye'nin hassasiyetinin açık bir şekilde dile getirildiğini, Uygur Türklerinin durumunun öncellikli olarak bir insan hakları konusu olduğunu söyledi. Türkiye'nin bölgeye heyet göndermek istediğini kaydeden Çavuşoğlu, "Biz heyeti gönderecektik, bağımsız çalışacak, Çin'in propagandasına alet olmayacak şekilde gönderecektik. Heyetler oluştu, ama maalesef pandemi dolayısıyla gönderemedik. Ama ilk fırsatta göndereceğiz." bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın neden parti kongresinde Avrupa Birliği'yle ilgili konuları ele aldığının sorulması üzerine Çavuşoğlu, "Bir lider, milletiyle sohbet ederken nerede olursa olsun dış politikayı konuşur, iç politikayı da konuşur. Bundan neden rahatsız olduğunuzu çok merak ediyorum." değerlendirmesinde bulundu. -"PKK çözüm sürecini suiistimal etti" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'de bir Kürt sorunu vardır" dediğini anımsatan Çavuşoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Kürt kardeşlerimizin sorunlarının çözümü konusunda çok önemli, güzel, cesur adımlar da atmıştır. Bu adımlara kimse karşı çıkmamıştır. Fakat PKK bunu suistimal ettiği için, tam tersine terör saldırılarını artırdığı için maalesef bu iyi niyetli girişim, yani çözüm veya milli kardeşlik birlik süreci; bunu biz öldürmedik, PKK öldürdü. PKK'ya niye sormuyorsunuz bu süreci niye öldürdünüz diye? PKK'yı niye eleştirmiyorsunuz? Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın askeri çözüm dilinden anladığı için operasyonların tekrar başladığını belirterek, "Tek seçenek var, ya silah bırakacak ya da tamamen temizleyeceğiz." dedi. Türkiye'nin Libya'da ise denklem dışı olmadığını belirten Çavuşoğlu, "Türkiye her aşamada vardır. Siyasi çözüm sürecine inanıyoruz. Tek çözüm siyasi çözümdür." dedi. (Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı