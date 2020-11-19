2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 5B uydusunun hizmete girmesiyle internet hızında önemli bir artış öngörüldüğünü belirtti.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, 5B uydusunun hizmete girmesiyle internet hızında önemli bir artış öngörüldüğünü belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, Türkiye Varlık Fonuna devredilen kurum ve kuruluşların denetiminin ortadan kalktığını savundu.

PTT'nin Varlık Fonuna devrinden sonra zarar etmeye başladığını, 2 yıl içerisindeki zararının 900 milyon lira olduğunu öne süren Şener, "Önceden Sayıştay denetiminde olan PTT, Varlık Fonuna devrinden sonra denetlenemiyor. Bu zararın en önemli nedeni bu denetim eksikliğidir." dedi.

Şener, Türkiye Varlık Fonundaki şirketlerin, alt şirketler kurarak Sayıştay denetimi dışına çıktığını, halkın milyarlarca dolarlık şirketlerinin şeffaf şekilde denetlenemediğini iddia etti.

Türkiye'ye yapılan hizmetlerin, en düşük maliyetler yerine en yüksek tutarlar harcanarak hayata geçirildiğini öne süren Şener, "Bu pahalı hükümet, bütçenin altını üstüne getirdi. Bu nedenle ekonomi dikiş tutmuyor. Bakın bugün faiz 475 puan artırıldı ama kurda sadece 10 kuruş düşüş var." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, Sayıştay raporunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilişkin 42, Karayolları Genel Müdürlüğüne ilişkin 55, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna ilişkin ise 5 bulgu yer aldığını anlattı. Bu bulguları sıralayan Kuşoğlu, bunlar hakkında sorular yönelttiğini ancak cevap alamadığını söyledi. CHP'li Kuşoğlu, "Bunların hesabını sormayacak mıyız? Vicdanım rahat değil. Hepimiz için vebaldir bunlar." diye konuştu.

"Gölbaşı'ndaki trafik keşmekeşi 4 yıldır sürüyor"

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, iktidarları döneminde Türk Hava Yollarının, Avrupa'nın en iyi şirketi haline getirildiğini, hava yolunu, halkın yoluna dönüştürdüklerini vurguladı.

Erim, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nin hizmete sunulduğunu, otoyol ve tünel uzunluğunun gün geçtikçe artırıldığını, yüksek hızlı trenlerin birer birer hizmete sunulduğunu anlattı.

İstanbul Havalimanı'nın hizmete açıldığını anımsatan Erim, iktidarları döneminde sayısız tünel, köprü ve viyadükler inşa edildiğini, dağların aşılıp mesafelerin azaltıldığını dile getirdi.

Erim, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun sunumuna ilişkin "Vizyon yok." sözlerini eleştirerek, "Zaten elektrikli araçlar da inşa edilen bu yolları kullanmayacak mı?" sorusunu yöneltti.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Antalya Büyükşehir Belediyesinden hafif raylı sistem inşası için para talep ettiğini öne sürdü.

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ise seçim bölgesindeki ulaştırma projelerine ilişkin sorunları sıralayarak, bunların çözümünü istedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, 4 yıldır Gölbaşı'nın ortasında bir trafik keşmekeşi yaşandığını ancak buradaki çalışmanın hala tamamlanmadığını ifade ederek, "Gölbaşı, Başkent'in önemli bir kapısı. Bu şehir geçişini 4 senede bitirememek beceriksizliktir." diye konuştu.

Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücretinin çok yüksek olduğunu savunan Oral, "Yaklaşık 140 kilometrelik yol, 115 kilometreye düşüyor diye 48 lira geçiş ücreti ödemenin nasıl bir mantığı var? Vatandaş kullanamayınca bu projelerin başka bir amaçla, rant için yapıldığını düşündürüyor." görüşünü savundu.

Oral, internet altyapısındaki sorunların, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinden dahi şikayetlere neden olduğunu ancak internet sağlayıcı firmaların çözüm yönünde bir çaba göstermediğini söyledi.

"5B uydusu internet hızını önemli ölçüde artıracak"

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirilen dev projelerle Türkiye'nin bölgesinde önemli bir ülke haline geldiğine işaret etti.

Durmuşoğlu, ülkenin tasarruf sağlayan ve zamanı kısaltan yollara kavuştuğunu, bölünmüş ve otoyol uzunluğunun artırıldığını, demir yolunda yüksek hızlı trenlerin hizmete alındığını anımsattı.

Uydu projelerinde sona yaklaşıldığına işaret eden Durmuşoğlu, bu projelerde emeği geçenlere teşekkür etti.

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Cumhuriyet tarihinin en büyük kara yolu seferberliğinin iktidarları döneminde başlatıldığını belirtti.

Göreve geldiklerinde Denizli-İzmir otoyolunda tek şeritli yol olduğu dönemde bir kaza geçirdiğini anlatan Ök, bölünmüş yollar sayesinde vatandaşların güvenli seyahat etmelerini sağladıklarını söyledi.

Ök, Bakan Karaismailoğlu'na, "Sizin işiniz gerçekten çok zor. Bazı vekiller 'Niye köprü, tünel yapıyorsunuz?' diyor, bazıları da 'Köprü, tünel yapın.' diyor. Hangi birini yapacaksınız?" diye seslendi.

AK Partili Ök, İstanbul'a ilk köprü inşaatı sırasında da eleştiriler yapıldığını, bugün de büyük projelere benzer eleştiriler getirildiğini dile getirdi.

Bölünmüş yollar, raylı sistemler ve Marmaray'ın hizmete alındığını anımsatan Ök, 5B uydusu sayesinde internet hızında önemli bir artış öngörüldüğünü kaydetti.

Ök, Karaismailoğlu'ndan, Denizli'yi, yüksek hızlı trenle Ankara ve İstanbul ile buluşturmasını da istedi.

"Çandarlı Limanı'nın durumu içler acısı"

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Kuzey Ege Çandarlı Limanı'nın, inşaat hatalarıyla dolu olduğunu, bu nedenle oluşan yapısal bozuklukların da limanı amatör balıkçı iskelesine dönüştürdüğünü öne sürdü.

Çandarlı Limanını inşa eden şirketleri eleştiren Kılıç, "Halk gün geçtikçe yoksulluktan kırılırken, o ballı şirketler aldıkları ihaleler ile de hem kendilerini hem de etrafındakileri zenginleştirmişlerdir. Çandarlı Limanı da aldıkları bu 'ballı ihalelerden' sadece bir tanesidir. Limanın içler acısı durumu hepimizi derinden üzmektedir. Yeni yapılmasına rağmen bazı yerlerde beton blokların birbirlerine denk gelmemesi, aralarında çok büyük açıklıklar olması, bazı bölümlerde çatlakların olması gibi birçok eksiklikler dikkat çekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, tamamlandığında dünyanın 10 büyük limanı arasında olacağı duyurulan liman için bugüne kadar 680 milyon lira harcandığı iddiasını dile getirerek, "Peki insanlar çöpten ekmek toplarken bu para çöpe mi gitmiştir?" diye sordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman